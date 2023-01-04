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بنسبة 100%.. سيف زاهر يفجر مفاجأة عن كولر وكهربا

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كولر وكهربا
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الأربعاء، 04-01-2023 09:34 ص

 


كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل مفاجئة بشأن محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا"، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي.

 

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “كولر في انتظار كهربا على أحر من الجمر في النادي الأهلي ودا كلام مؤكد بنسبة 1000%”.

وتابع: “كهربا دخل حسابات كولر بداية من مباراة المصري، هو عمل حسابه عليه خلاص".

 

واختتم: “الأهلي ليس طرفًا إطلاقاً في مسألة كهربا والزمالك، وكلمت مسئول في الأهلي وأكد لي أنهم سيساعدون كهربا ولكن النادي ليس طرفاً في القضية من أول ثانية”.

وكان كهربا قد شارك في مباراة الأهلي الودية أمام منتخب غانا للمحليين، والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف.
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