أمير هشام: كاف يوافق على تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا لهذا الموعد

قرر الإتحاد الإفريقي كاف الموافقه علي تأجيل مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوتسوانا غدا الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من تصفيات الأمم الإفريقية 2025.

وكتب الاعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "أعلن الكاف تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا إلى الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بدلاً من 4 عصراً بسبب ظروف واجهت بوتسوانا بعد مباراتها ضد موريتانيا.

مجموعة الفراعنة فى أمم أفريقيا

وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة برفقة كل من منتخبات بتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

القنوات الناقلة

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.