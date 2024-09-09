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شاهد.. عامر حسين لـ مجدي عبدالغني: ربنا يهديك

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الإثنين، 09-09-2024 10:17 ص

 

وجه عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، رسالة إلى مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

وقال رئيس لجنة المسابقات، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مجدي عبد الغني ربنا يهديه ويهديني، وأنا زعلان منه جدًا».

وأشار إلى أن مجدي عبد الغني، قد يكون هناك أشخاص أبلغوه بشيء ما على عكس ما هو صحيح، متابعًا «وأقول لأيمن الشريعي ربنا بيحاسب على كل كلمة بتقولها، لأنك خبطت في اللوائح وأنت ماتعرفهاش».

واختتم تصريحاته، بأن أيمن الشريعي ظلمه في الاحتجاج الذي قدمه بشأن بطولة الجمهورية مواليد 2003 التي توج بها الأهلي وهو ما تم إثباته بالفعل بأن الأهلي حصل على البطولة بشكلٍ سليم.


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