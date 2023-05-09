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بعد إصابته.. الأهلي يعلن انتهاء مشوار نجم الفريق مع النادي

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الأهلي
الثلاثاء، 09-05-2023 11:37 ص

أعلن العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مشوار لاعب كرة اليد، علي زين، قد انتهى بالفعل مع الفريق، موضحًا أن النادي سيتكفل بعلاجه، وفقًا للعقد المبرم بينه وبين النادي.

وقال العامري، في تصريحات تلفزيونية: "علي زين سيغيب عن بطولة كأس الكؤوس، وسيتم علاجه على نفقة النادي الأهلي، وفقا لشروط العقد، وهو أحد أبناء النادي بعيدًا عن أي شيء".
وأضاف: "لجنة المباريات قامت بالتنسيق مع كافة اللجان لحضور الجماهير بشكل جيد في بطولة السوبر لكرة اليد التي أقيمت بين الأهلي والزمالك، وكذلك بطولة كأس الكؤوس".

بطولة النخبة
وحول إقامة بطولة النخبة من 4 أندية، قال: "لدينا معلومة عن وجود تغيير في شكل بطولة السوبر، من أجل زيادة  المنافسة ورفع عوائد الرعاية والإيرادات وزيادة قيمة المكافآت، وأعتقد أنها أمور جيدة، والنادي الأهلي دائمًا يبحث عن تسويق حقوقه وكل بطولة لها عقود منفصلة، ولذلك ظهر الفريق بـ تي شيرت عليه رعاة آخرين في بطولة السوبر الأخيرة".

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