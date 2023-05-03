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ماذا قال "الخطيب" بعد اعتذار الزمالك عن السوبر؟

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الخطيب
الأربعاء، 03-05-2023 01:10 م

حث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على ضرورة بذل أقصى جهد؛ لحصد لقب السوبر، وعدم الانشغال بما يتردد عن تغيير المنافس.

 

وقال الخطيب، في اتصال هاتفي مع الفريق، تم من خلال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، إنهم يركزون على تطوير أنفسهم، والتجهيز لإسعاد الجماهير التي حجزت كل الأماكن المخصصة لتذاكر الأهلي بملعب محمد بن زايد مبكرا.

 

مران الأهلي في الإمارات

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الرئيسي، مساء اليوم، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء بعد غد، على ستاد محمد بن زايد، على لقب السوبر المصري نسخة 2021-2022.

 

 

ومن المقرر أن يكون المران اليوم، هو الفيصل في تحديد التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة بيراميدز، وإن كان هناك استقرارا لدى السويسري مارسيل كولر، على البدء بنفس التشكيل الذي خاض مواجهة الرجاء البيضاوي على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور الـ 8 لدوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل منها لنصف النهائي.

 

تشكيل الأهلي في نهائي كأس السوبر

ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمي، ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وإليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

 

وكان الجهاز الفني قد اصطحب إلى  رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مكونه من  محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير فى حراسة المرمى، ومعهم محمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول وحمدي فتحي واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر.

 

وشهدت القائمة غيابات بالجملة وهي عمرو السولية ورامي ربيعه وأكرم توفيق ورامي ربيعه للإصابة ومحمد الضاوي كريستو لعدم الجاهزية الفنية والبدنية بعد عودته من الإصابة بجانب استبعاد ايمن اشرف وبرونو سافيو وشادي حسين ورأفت خليل وكريم الدبيس وحمزة وعلاء ومصطفي مخلوف لأسباب فنية.

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