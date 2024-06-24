تعليق صادم من عمرو أديب على انسحاب الزمالك من الدوري





علق الإعلامي عمرو أديب، علي أزمة تهديد نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدوري العام.

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "احنا بنتكلم لحد الآن إن نادي الزمالك مش هيلعب كرة تاني إلى حين ميسرة".

وأوضح: "الزمالك لو مش بيراهن على إلغاء الدوري هينزل للدرجة الرابعة، الزمالك من الآخر وبصراحة مش عارف بيفكروا إزاي، بس هو أملهم أن المحكمة الرياضية الدولية تلغي الدوري السنة دي".

وتابع: "بصراحة إن الدوري هذا الموسم فاشل في كل شيء وخاصة من الناحية التنظيمية وطبعا لو الدوري اتلغى انتوا عارفين إن الأهلي هيكون فرحان ليه".