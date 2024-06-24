هبوط درجة تانية.. رابطة الأندية تكشف عقوبة انسحاب الزمالك من الدوري

تحدث اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، عن تطورات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إنه غير مقبول انسحاب أي فريق من الدوري خلال الموسم.

وأضاف أن إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين أعدت مواعيد محددة لإقامة المباريات، معقبا: “كل الإحترام والتقدير لنادي الزمالك ولا نقصد التقليل من الفريق الأبيض”.

وأشار إلى أن حكام مباراة الأهلي والزمالك من إسبانيا، وسيتم إقامة المباراة في موعدها يوم الثلاثاء القادم، موضحا أنه لم يقصد الإساءة لنادي الزمالك وللمجلس كل التقدير والاحترام.

وشدد اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، أنه لادعي لحدوث فتنة كروية والإنسحاب من البطولة، موضحا أن اللائحة تنص على أن الفريق المنسحب يخسر 2/0 إلى جانب خسارة 6 نقاط، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في تنفيذ العقوبات على الأندية الكبرى وهي الهبوط للدرجة الثانية.

وأكمل أن هناك هجوم غير مقبول من جماهير الزمالك، معقبا: “نرفض أي تجاوزات، واللائحة ستطبق على النادي الذي ينسحب من مباراة القمة يوم الثلاثاء”.

تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مستحيلة

وأكد اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مستحيلة، ومن حق الزمالك الإعتراض على التحكيم، لكننا لدينا رموز في التحكيم.

وأخطر الزمالك رابطة الأندية بجميع مطالبه، والمجلس في حالة انعقاد حتى الغد لتلقي رد رسمي على مطالبه، وتأجيل مباراة القمة الثلاثاء المقبل.

أسباب انسحاب الزمالك

كان نادي الزمالك، أصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه أسباب قراره بالانسحاب من الدوري، والتي تشمل:

عدم استكمال جميع الفرق مباريات الدور الأول: حيث لم تلعب بعض الفرق نفس عدد المباريات، مما يخلق ظلماً رياضياً حسب وجهة نظر الزمالك.

وجود شائعات حول تدخلات في مواعيد المباريات: الشائعات تدور حول تعديل مواعيد المباريات لصالح بعض الفرق المنافسة.

مطالب الزمالك

اشترط الزمالك عودته إلى الدوري بتحقيق مطالب محددة، تشمل:

فتح تحقيق فوري في أحداث مباراته مع المصري.

إعادة ترتيب مباريات الدور الأول: بحيث تلعب جميع الفرق نفس العدد من المباريات.

ضمان نزاهة وشفافية المسابقة.