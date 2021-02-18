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بيان مفاجيء من الكاف بشأن محمد الشناوي

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الشناوي
 
الخميس، 18-02-2021 03:49 م المصريون

فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجميع ببيان رسمي عبر حساب الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر حارس المرمى محمد الشناوي.
وأشاد الكاف بالتصدى العملاق لـ محمد الشناوى، خلال مباراة فريقه أمام المريخ السودانى في انطلاق مباريات القلعة الحمراء بدورى المجموعات، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة.
واستطاع  الشناوى خطف الأنظار خلال المباراة الذى حسمها الأهلى بفوز كبير، إلا أن تصدى الشناوى على مرتين أمام مهاجم المريخ ضمن أحداث المباراة كان كفيلا أن يكون ضمن الأبرز فى اللقاء، لينضم به إلى سلسلة تصدياته الهامة خلال الفترة الأخيرة.
ونشر الحساب الرسمى للكاف لحظة تصدي الشناوى وحماية عرينه من دخول هدف، ووصفوا تصديه بأنه عظيم جدا وحارس خيالي.
 

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