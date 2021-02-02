قطر تزف بشرى سارة للمصريين

الثلاثاء، 02-02-2021
03:02 م
المصريون
زفت شبكة بى إن سبورت القطر
ية، خبرًا سارًا للمصريين وعشاق النادي الأهلي، بإذاعة
مباراة "الأحمر" والدحيل
القطر
ي، عبر قنواتها المفتوحة بجانب إذاعتها
عبر بي إن سبورت 1 المشفرة بالإضافة إلى قناة " الكأس القطر
ية 3 "
المشفرة أيضا والحاصلة على حقوق إذاعة مونديال الأندية .
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية ، إلى ملعب المدينة التعليمية فى قطر
لمتابعة مباراة الأهلى أمام الدحيل
القطر
ي، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من
مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات ربع نهائى كأس العالم للأندية المقام فى الدوحة
خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .
وفى هذا السياق ، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قائمة
النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية وضمت قائمة الأهلى كلا من :
حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد
سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين
الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.