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بركات : يحسم موعد وصول المحترفين لمعسكر توجو

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محمد بركات
 
الأحد، 08-11-2020 11:13 ص محمد عبد الحارس

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، موعد وصول اللاعبين المحترفين للانضمام لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهة توجو والمقرر لها 14 و 17 نوفمبر الجاري في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
وقال "بركات" خلال تصريحات تلفزيونية له: "أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي سيصل إلى مصر اليوم الأحد قبل المشاركة في تدريبات المنتخب بدءًا من يوم الإثنين".
وأضاف: "أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني سيصل فجر يوم الإثنين، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا ومحمد النني لاعب آرسنال سيصلان في التاسعة مساء الإثنين بعد خوض لقاء الأحد بينهما".
وأكمل قائلا: "محمد صلاح لم يحدد موعد وصوله حتى الآن، سنتواصل معه خلال الساعات المقبلة لتحديد الموعد، ولا توجد مشاكل بشأن الأمر".
واختتم : "أول أيام المعسكر المغلق سيكون الإثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر، وصفوف المنتخب سكتكمل يوم الثلاثاء".
 

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