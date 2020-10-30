جماهير ليفربول تتلقى خبرًا سارًا

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محبو ليفربول يتلقون خبرًا سارًا
 
الجمعة، 30-10-2020 04:32 م الطيب حسين

تلقى محبو فريق ليفربول الإنجليزي، خبرًا سعيدًا حول صخرة الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وأكدت صحيفة "ذي إكسبرس" الانجليزية اليوم أن اللاعب أجرى جراحة ناجحة على الركبة بعد إصابته أخيرا في الرباط الصليبي.


وذكرت أن نجاح العملية يبشر بالخير بالنسبة للنادي، كون اللاعب سينخرط مباشرة في عملية التأهيل والتعافي، والتي ستأخذ وقتا طويلا، لكن أقل مما كان متوقعا.

وأشارت إلى أنه مبدئيا قد يعود فان دايك، إذا سارت عملية التعافي بشكل طبيعي، قبل نهاية الموسم الجاري، بخلاف التقييم الأولي الذي أكد أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الديربي مع إيفرتون، قد تبعده إلى غاية بداية الموسم المقبل.

وفي جانب آخر، أكدت "ذي إكسبرس" أن ملاك نادي ليفربول أعطوا مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، الضوء الأخضر للتعاقد مع مدافع بديل لفان دايك في الانتقالات المقبلة خلال شهر يناير.

وقالت إن كلوب استقر على قائمة تضم ستة أسماء، هم: لاعب شالكه الألماني، أوزان كاباك، ولاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي دايوت أوباميكانو، وكذلك لاعب برايتون الانجليزي، بين وايت، ولاعب فالنسيا الاسباني، باو توريس، ثم لاعب شاختار الأوكراني ميكولا متفينكو، وأيضا لاعب إشبيلية جولز كوندي.

 

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