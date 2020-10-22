الخميس، 22-10-2020
01:30 م
محمد عبد الحارس
أعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى
، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى.
شملت قائمة المنتخب 5 لاعبين هم:
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )
محمد النني (أرسنال الإنجليزي )
أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)
أحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني )
وخاطب الجهاز الفنى للمنتخب أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا علي أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها ٩ نوفمبر المقبل وحتي ١٧ من نفس الشهر.
ويتنظر الجهاز الفنى انتهاء المشاركات الرسمية من عمر هذا الموسم سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن اللاعبين المحلين وكذلك للإطمئنان على سلامة كل العناصر.
ويستعد المنتخب لمواجهة توجو ذهاباً وإياباً يومى 14 و17 نوفمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.