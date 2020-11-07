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«صلاح» عن أحمد فتحي: «شارة المنتخب هتشيلني الليلة»

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صلاح وفتحي
 
السبت، 07-11-2020 12:18 م محمد فضل
تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لأول مرة عن ترشيحه لحمل شارة منتخب مصر في ظل الجدل المثار حول هذا الملف طوال الأشهر الأخيرة.
وقال صلاح في مقابلة حصرية مع شبكة"بي إن سبورتس" بلهجة ضاحكة: "لا أريد الدخول في مشاكل، أنا بالفعل أحد قادة المنتخب، ولكن لا أعرف ترتيبي".
وأضاف مازحا: "شارة المنتخب هتشيلني الليلة أكتر".
وتابع: "أنضم للمنتخب مع عبد الله السعيد وأحمد فتحي منذ بلوغي 19 عاما، ولا يحق لي الحديث معهم عن الشارة، لا أريد التسبب في مشاكل، فأنا الآن ضمن قادة المنتخب".
وواصل صلاح في سياق آخر: "لقد تغيرت كثيرا، أصبحت أكثر نضجا على المستوى الإنساني، بعدما لعبت في أندية روما وفيرونتينا وتشيلسي وليفربول".
وتطرق هداف الدوري الإنجليزي للحديث عن واقعة دفاعه عن رجل إنجليزي تعرض للتنمر بإحدى محطات الوقود، قائلا "لم أكن أحب أن ينشر الفيديو وفوجئت بانتشاره عبر المواقع، أفضل ألا يعرف الناس ما أفعله".
واستطرد "ما فعلته أراه ضمن دوري في إحداث التغيير للأفضل في مجتمعنا أو أي مجتمع، لأن البعض يغضب أحيانا حين أتحدث عن مجتمعنا فقط، حتى لو كان التغيير صغيرا".
 

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