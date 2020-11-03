أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء، 03-11-2020
09:40 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، لعل أبرزها مواجهة أتالانتا ضد ليفربول، وريال مدريد مع إنتر ميلان الإيطالي، في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا
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دوري أبطال أوروبا
لوكوموتيف موسكو – روسيا × أتلتيكو مدريد – إسبانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
شاختار دونيتسك – أوكرانيا × بوروسيا مونشنجلادباخ - ألمانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2HD.
ريد بول سالزبورج – النمسا × بايرن ميونيخ – ألمانيا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.
ريال مدريد – إسبانيا ×انتر ميلان - إيطاليا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
مانشستر سيتي – إنجلترا × أولمبياكوس- اليونان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة 2HD beIN Sports.
بورتو – البرتغال × مارسيليا - فرنسا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.
ميتييلاند – الدانمارك × أياكس أمستردام - هولندا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
أتلانتا – إيطاليا × ليفربول - إنجلترا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
دوري الخليج العربي الاماراتي
الشارقة × الظفرة، تقام في الرابعة مساء
الفجيرة × العين، تقام في الرابعة مساء
النصر × عجمان، تقام في السابعة مساء
بني ياس × الجزيرة، تقام في السابعة مساء بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، لعل أبرزها مواجهة أتالانتا ضد ليفربول، وريال مدريد مع إنتر ميلان الإيطالي، في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا
.
دوري أبطال أوروبا
لوكوموتيف موسكو – روسيا × أتلتيكو مدريد – إسبانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
شاختار دونيتسك – أوكرانيا × بوروسيا مونشنجلادباخ - ألمانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2HD.
ريد بول سالزبورج – النمسا × بايرن ميونيخ – ألمانيا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.
ريال مدريد – إسبانيا ×انتر ميلان - إيطاليا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
مانشستر سيتي – إنجلترا × أولمبياكوس- اليونان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة 2HD beIN Sports.
بورتو – البرتغال × مارسيليا - فرنسا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.
ميتييلاند – الدانمارك × أياكس أمستردام - هولندا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
أتلانتا – إيطاليا × ليفربول - إنجلترا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
دوري الخليج العربي الاماراتي
الشارقة × الظفرة، تقام في الرابعة مساء
الفجيرة × العين، تقام في الرابعة مساء
النصر × عجمان، تقام في السابعة مساء
بني ياس × الجزيرة، تقام في السابعة مساء