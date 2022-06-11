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عرضوا عليه هذا المنصب..رضا عبدالعال يكشف مفاجأة عن رفض تدريب حسام حسن المنتخب

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السبت، 11-06-2022 08:51 ص

كشف الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن عدم اختيار اتحاد الكرة حسام حسن لتدريب المنتخب.
وقال خلال حلوله ضيفا ببرنامج " كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، عن سبب  رفضه عرض الاتحاد المصري لكرة القدم لانضمامه للجنة الفنية المزمع تكوينها بالاتحاد،:" "لو أراد الاتحاد المصري لكرة القدم الإصلاح لشكل هذه اللجنة عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، وقبل تعيين مدرب جديد".

وأوضح:"الاتحاد المصري فاشل ويتحمل مسؤولية ما يحدث فتمسكه ببقاء كيروش أضاع علينا تاريخا كنا نستطيع كتابته في كأس العرب، وكأس الأمم الأفريقية ثم تصفيات المونديال".

وأضاف،:" أعضاء اتحاد الكرة ما جابوش حسام حسن علشان بيخافوا منه.

وتابع:" إيهاب جلال مش محتاج فرصة مع منتخب مصر والراجل لا لعب دولي ولا له تاريخ دولي ولا له بصمة مع أي فرقة في مصر، ولا أخد دوري ولا كأس".
 

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