عرضوا عليه هذا المنصب..رضا عبدالعال يكشف مفاجأة عن رفض تدريب حسام حسن المنتخب
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السبت، 11-06-202208:51 ص
كشف الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق،
مفاجأة عن عدم اختيار اتحاد الكرةحسام حسن لتدريب المنتخب.
وقال خلال حلوله ضيفا ببرنامج " كلام الناس" تقديم
الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، عن سبب رفضه عرض الاتحاد المصري لكرة القدم لانضمامه للجنة
الفنية المزمع تكوينها بالاتحاد،:" "لو أراد الاتحاد المصري لكرة القدم الإصلاح
لشكل هذه اللجنة عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، وقبل
تعيين مدرب جديد".
وأوضح:"الاتحاد المصري فاشل ويتحمل مسؤولية ما يحدث
فتمسكه ببقاء كيروش أضاع علينا تاريخا كنا نستطيع كتابته في كأس العرب، وكأس الأمم
الأفريقية ثم تصفيات المونديال".