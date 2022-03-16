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بالصور.. نجم الأهلي السابق: «أتمنى العمل في مجال التمثيل»

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الأربعاء، 16-03-2022 02:29 م

قال محمد عبد الجليل نجم النادي الأهلي السابق، إن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، يُعد أفضل لاعب في تاريخ مصر.
وكشف عبد الجليل، خلال لقائه ببرنامج «في دقيقة»، مع الإعلامي تركي الدعجم، عن أنه رحلَّ عن النادي الأهلي، بسبب تقصيره في حق نفسه، والأهلي مؤسسة لا تقف على أحد.
وأضاف محمد عبد الجليل، أنه: «كان يتمنى الدخول في مجال التمثيل».
وفي سياق متصل، كشف أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني السابق والمدرب العام لفريق الزمالك، عن ما دار في معسكر المنتخب وأزمة اللاعب حسام غالي، واستبعاده بعد مباراة نيجيريا، ورأيه في الفرنسي كارتيرون والأرجنتيني هيكتور كوبر.
جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تصوير حلقات برنامج "في دقيقة"  الخاص بنجوم الرياضة المصرية، الذي كان أبرزهم عصام الحضري وإبراهيم سعيد وأسامة نبيه وضياء السيد وهادي خشبة وحمزة الجمل وجمال الغندور وتامر عبد الحميد.
 

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