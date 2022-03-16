شوبير يهاجم موسيماني بسبب هذا الأمر: مش هغير رأيي

الأربعاء، 16-03-2022
02:21 م
هاجم الإعلامي أحمد شوبير
، الجهاز الفني للفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
، بسبب طول فترة
الراحة
التي حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري
أبطال أفريقيا.
وقال أحمد شوبير
:"أبدي اندهاشي واستغرابي أن
النادي الأهلي حتى هذه اللحظة راحة
، من يوم مباراة صن داونز الجنوب أفريقي(السبت،
الأحد، الإثنين، الثلاثاء)، ولديه مباراة يوم الجمعة المقبل، مع المريخ
السوداني"، مشيرًا:"تدريبات الفريق بالأمس كانت استشفاء، محدش نزل
الملعب".
وأضاف:"المعد البدني، هو الذي يخطر موسيماني
،
المدير الفني بهذا الأمر، المدرب الجنوب أفريقي، في الأمور الخططية والتكتيكية،
ممتاز ورائع، فهو يلعب ب50 طريقة، عنده مرونة تكتيكية غير عادية، لكن في الجزئية
الخاصة بالجانب البدني أنا مستغربلها وهفضل مستغربلها ومش هغير كلامي، مهما حاول أي
شخص يقنعني بتغيير وجهة نظري، أنا مش متخيل أن هناك 4 أيام راحة
للاعبين بعد لعب
مباراة".
وتابع:"هناك بعض اللاعبين يعانون من الإرهاق، في
حين هناك البعض الأخر لم يشارك في المباراة، الأهلي سافر إلى جنوب أفريقيا بقائمة
تضم 23 لاعبًا، 11 لاعبًا اشتركوا بشكل أساسي و4 لاعبين بصفة احتياطية، هناك 8
لاعبين يشتركوا، غير اللاعبين المتواجدين في القاهرة".