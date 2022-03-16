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محمد شريف يتلقى عرضًا للاحتراف في أوروبا.. تفاصيل

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شريف
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الأربعاء، 16-03-2022 10:07 ص
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد شريف لاعب الاهلي، يترقب وصول عرض سامبدوريا الإيطالي بشكل رسمي للنادي الأهلي من أجل البت فيه بعد المكالمات الهاتفية التي تلقاها من شركة التسويق الأوروبية عن اهتمام الفريق الإيطالي.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc ، أن  إدارة الكرة بالأهلي أكدت لمهاجم الفريق أنهم ينتظرون وصول عرض رسمي من أجل حسم مصيره والبت فيه واتخاذ القرار الأنسب للنادي واللاعب.
وأشار المصدر إلى أن هناك قراراً من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وشركة الكرة بدراسة العروض التي سوف تصل لأي لاعب بشرط يرضي طموحات النادي من الناحية المادية من أجل تعويض غياب رحيل النجوم بضم صفقات سوبر في الصيف.
وأضاف المصدر أن هناك بعض العروض أبرزها جالطة سراي وبشكتاش التركيين بجانب سامبدوريا الإيطالي وعروض أخرى من فرنسا واليونان تراقب اللاعب خلال مشاركته مع الأهلي".
وتصدر محمد شريف القائمة برصيد 6 أهداف و4 أسيست..
وحل التونسي على معلول فى المركز الثانى في القائمة برصيد 5 أهداف و5 أسيست..
وجاء محمد مجدى قفشة فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف و5 أسيست.
بينما يأتي الجنوب أفريقي بيرسى تاو فى المركز الرابع برصيد 5 أهداف و2 أسيست.
وتذيل حسين الشحات القائمة بواقع 3 أهداف و4 أسيست.
 

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