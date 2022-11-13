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بالأسماء.. كولر يصدم 4 من نجوم الأهلي ويطلب رحيلهم

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كولر
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الأحد، 13-11-2022 01:59 م


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أسماء رباعي الأهلي الأقرب للرحيل في يناير عن أسوار القلعة الحمراء، بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال شوبير ، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير : "كولر سيسلم تقريرا لإدارة النادي الأهلي للمطلوب منه".

وتابع: “هذا الرباعي الأقرب للرحيل وهم ياسر إبراهيم وحسين الشحات، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، الراجل هيقول هو محتاج مين ومش محتاج مين ، وإن كان الأمر ده هيتم تأجيله شوية ممكن ميبقاش القرار النهائي في يناير ممكن يقولك أنا محتاج الأربع لاعبين، ممكن يقولك عايز الاتنين ال٣ وارد جدا”.

وأضاف: “الأمر في يد كولر، وسيكون هناك اجتماع بينه وبين مجلش الإدارة للحديث أيضا عن الصفقات الجديدة اذا كان هناك صفقات جديدة”.
 

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