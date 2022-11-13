بالأسماء.. كولر يصدم 4 من نجوم الأهلي ويطلب رحيلهم

الأحد، 13-11-2022
01:59 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، عن أسماء رباعي الأهلي الأقرب للرحيل في يناير عن
أسوار القلعة الحمراء، بناء على رغبة مارسيل كولر
المدير الفني للفريق الأحمر.
وقال شوبير
، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير
: "كولر
سيسلم
تقريرا لإدارة النادي الأهلي للمطلوب منه".
وتابع: “هذا الرباعي الأقرب للرحيل وهم ياسر إبراهيم وحسين الشحات
، ومحمد
هاني، ورامي ربيعة، الراجل هيقول هو محتاج مين ومش محتاج مين ، وإن كان الأمر ده
هيتم تأجيله شوية ممكن ميبقاش القرار النهائي في يناير ممكن يقولك أنا محتاج
الأربع لاعبين، ممكن يقولك عايز الاتنين ال٣ وارد جدا”.
وأضاف: “الأمر في يد كولر
، وسيكون هناك اجتماع بينه وبين مجلش الإدارة
للحديث أيضا عن الصفقات الجديدة اذا كان هناك صفقات جديدة”.