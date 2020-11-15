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المنتخب الوطني يطير إلي توجو بدون "صلاح"

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ارشيف
 
الأحد، 15-11-2020 10:27 ص محمد عبد الحارس
تطير بعثة المنتخب القومي، ظهر اليوم إلى توجو استعدادا لخوض مباراة الجولة الرابعة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة لومى، ضمن تصفيات أمم إفريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١.
وتطير البعثة، التى يترأسها الثنائى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة ونائبه الدكتور جمال محمد على، بدون النجم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لاستمرار إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى.
يذكر أن منتخب مصر الأول نجح فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش من ضربة رأسية سكنت شباك الحارس التوجولى.
 

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