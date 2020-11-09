فيديو صادم.. مشاجرة بين «صلاح» و«ماني» في الملعب

الإثنين، 09-11-2020
11:28 ص
المصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد أزمة جديدة بين نجمي
نادي ليفربول
الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح
، والسنغالي ساديو ماني.
وسادت حالة من الجدل بين جماهير نادي ليفربول
، خلال مباراة فريقهم أمام
مانشستر سيتي أمس الأحد، بعدما ظهرت بوادر أزمة جديدة بين النجمين، صلاح و ماني.
وخلال مواجهة ليفربول
ومانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1،
تحصل ماني على ركلة جزاء، انبرى لها صلاح بنجاح.
وأثناء احتفال الدولي المصري بهدفه مع زملائه في ليفربول
، اقترب منه ماني،
ومد "صلاح" يده لمصافحته لكن "ماني" رفض وبدا أنه يعاتبه على
شيء ما، وهو ما أغضب صلاح، الذي انفعل بشدة، وطالب زميله بالتزام الصمت.
استطاع اللاعبان احتواء ازمة حدثت العام الماضي في مباراة بيرلي والتي خرج
ماني فيها غاضبا اعتراضا على تغييره وعدم تغير صلاح
ورجحت بعض التقارير الإعلامية، أن تكون ركلة الجزاء سبب الخلاف بين
الثنائي، حيث كان ماني يريد تسديدها بعدما تحصل عليها بنفسه، بينما يرى صلاح نفسه
الأولى بذلك، على اعتبار أنه هو مسدد ركلات الجزاء في الفريق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتشاجر فيها صلاح وماني في الملعب
، ففي الموسم
قبل الماضي، حدث أمر مشابه، حيث تنازعا تنفيذ ركلة جزاء في إحدى المباريات الودية،
كما تشاجرا في الموسم الماضي أيضا، عندما اعترض ماني بانفعال شديد بعد استبداله في
مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من البريميرليغ، بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه
في إحدى الهجمات رغم جوده في موقف أفضل للتسجيل.