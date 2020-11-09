قائد المنتخب الأوليمبي: خالد مرتجي رفض مساعدتي وأخو صلاح أهانني .. والنني وقف بجانبي

الإثنين، 09-11-2020
08:38 ص
المصريون
كشف محمد صبحي - قائد المنتخب الأوليمبي سابقا - عن رحلته من لعب كرة القدم إلى حالة الانهيار المادي التي صاحبته خلال الفترة الماضية.
وقال إنه في فترة مرض والدته حاول التواصل مع العديد من اللاعبين من زملائه لكن كان يتفاجأ بالبلوك.
وأشار إلى أنه ذهب إلى منزل محمد صلاح
في نجريج لكن شقيقه أعطاه 100 جنيه وعامله بطريقة غير جيدة.
وتابع: تواصلت مع خالد مرتجي
عضو مجلس إدارة الاهلي لكنه قال لي النادي ليس بحاجة لموظفين .
واستدرك: الوحيد الذي اتصل بي لمساعدتي هو محمد النني
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