بعد إخفاء صلاح لـ الفريق الذي سيشجعه في مباراة الأهلي والزمالك .. مقرب منه يكشف السر

الخميس، 12-11-2020
06:46 ص
المصريون
أعلن النجم المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح
أنه سوف يشجع أحد الفريقين في مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال صلاح مازحا على هامش تكريمه: كل الناس عارفة أنا هشجع مين في المباراة دي.
ورفض صلاح الإجابة على سؤال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الذي طالبه فيه بتحديد الفريق الذي سيشجعه مؤكدًا أنه لا يستطيع الإفصاح.
وكشف مصدر مقرب من صلاح أنه سوف يقوم بتشجيع النادي الأهلي .
وأضاف المصدر أن صلاح قال في حفل التكريم إن محمود الخطيب رئيس الأهلي كان مثله الأعلى ويشجعه وبالتالي فإن وجهة صلاح في التشجيع واضحة.