«اللي متعشم في إعادة مباراة مصر والسنغال مش فاهم كورة»

الإثنين، 04-04-2022
09:32 ص
علق أحمد حسام
ميدو
على البيان الذي أصدره اتحاد الكرة المصر
ي بشأن كارلوس كيروش المدير الفني
لمنتخب مصر
الوطني السابق.
قال ميدو
في
تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كيروش قدم تقريرا عن
مباراتي مصر
والسنغال
خلال جلسته مع جمال علام، ووضح مطالبه في هذا التقرير أيضا"
أضاف: لا أفهم
ما يقصده اتحاد الكرة في بيانه الرسمي، هل اتحاد الكرة مازال لديه أمل في إعادة مباراة
مصر
والسنغال
، ما أعرفه أن كيروش ينتهي عقده بمجرد الفشل في التأهل لكأس العالم".
وختم حديثه
قائلا: "اتحاد الكرة يحاول أن يهيئ الناس بأن مازال هناك أمل في المشاركة
بكأس العالم ولكن أقول لهم، مصر
خارج كأس العالم، علينا البناء فيما هو قادم حرام
نعشم الناس اللي مش فاهمة كورة، ونديها أمل بأن مصر
لسة ممكن تروح كأس العالم".