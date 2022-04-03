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رسميًا.. «فيفا» يحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

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صلاح
Native
Teads
الأحد، 03-04-2022 01:55 م
حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مصير اعاده مباراة مصر والسنغال، حيث قرر الاتحاد أن تكون مواجهة منتخبى السنغال وهولندا، هي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم “مونديال قطر 2022″، وفقاً لجدول البطولة الرسمي الذي صدق عليه “الفيفا
وكان من المنتظر أن تكون المباراة الافتتاحية بين قطر صاحبة الضيافة والإكوادور، لكنه وفق الجدول المعتمد فإن مواجهة السنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى ستكون المباراة الافتتاحية.
وسوف تبدأ المباراة في تمام 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر على ملعب الثمامة
أما مباراة قطر والإكوادور، فستقام على ملعب “البيت” الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بعد مباراة إنجلترا وإيران المقررة في تمام الثالثة عصرًا بملعب “الخليفة الدولي”.
ويستكمل اليوم الأول من كأس العالم الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، بمواجهة الولايات المتحدة مع الفائز في الملحق الأوروبي بين ويلز و(اسكتلندا/أوكرانيا)
من جانبه رفض عامر حسين، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، تقديم أي وعود جازمة بشأن إمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، والتي شهدت فوز ”أسود التيرانغا“ بركلات الترجيح والتأهل للمونديال الذي سيقام في قطر نهاية هذا العام.
وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت ”لا يوجد جديد في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال، قدمنا كل التقارير والصور والفيديوهات المتواجدة لدينا لفيفا، وما تعرض له المنتخب ومجلس الإدارة والجهاز الفني منذ وصول المنتخب إلى السنغال، وقدمنا كل هذه التفاصيل“.
وأضاف ”أن أي مؤشرات غير متواجدة بالطبع ولا نستطيع أن نعشم الجماهير بأن المباراة ستعاد؛ لأنه بهذا الشكل نخدع الجمهور“.
 

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