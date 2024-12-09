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مجدي عبدالغني: "كولر هيطفش أي مدير كرة في الأهلي لهذا السبب"

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الإثنين، 09-12-2024 10:42 ص

 

أكد مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي صاحب شخصية قوية.

 

وقال "عبد الغني" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مارسيل كولر يرفض فكرة منصب مدير الكرة في النادي الأهلي".

 

وأكمل: "خالد بيبو تُوج بالعديد من البطولات مع الأحمر، وعلى الرغم من ذلك المدير الفني السويسري تمسك برحيله".

 

وواصل: "الأهلي كان يرغب في تعيين مدير كرة بدلاً من "بيبو"، ألا أن المدرب السويسري رفض الأمر، ووقتها تم إسناد المهمة إلى سامي قمصان".

 

وتابع: "الأهلي لجأ لتعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي، في ظل رفض كولر منصب مدير الكرة".

 

واختتم: "في حالة رحيل محمد رمضان عن الأهلي، مارسيل كولر سيقوم بتطفيش أي مدير كرة سيتم تعييه خلال الفترة القادمة".

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