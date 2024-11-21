كلامك مقزز وكله تعصب.. إبراهيم عبدالجواد يهاجم عضو مجلس إدارة الزمالك

وجه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، رسائل لأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بشأن تصريحاته الأخيرة عن عدم مشاركة محمد عواد حارس مرمى المنتخب والزمالك أمام بوتسوانا، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال عبد الجواد عبر تصريحات تلفزيونية على أون تايم سبورتس: “وجهة النظر الفنية التي تقول إن محمد عواد كان يجب أن يشارك في مباراة بوتسوانا، بدلًا من مصطفى شوبير تحتمل الصواب أو الخطأ، لكن تحول الموضوع لخناقة مقززة مليانة تعصب بين الأهلي والزمالك ودعوى مريضة إنك هتطلب من نادي الزمالك بشكل رسمي إنه يمنع لاعبيه من الانضمام إلى منتخب مصر! دي تصريحات هزلية لا يجب أن تصدر من مسؤول لنادي الزمالك زي أحمد سليمان”.

وتابع: “ده عواد نفسه صاحب الموضوع لم يعترض، عندك مشاكل مع أحمد شوبير لكن مصطفى ملوش علاقة بيها، واحد من أجمد اللعيبة اللي موجودة في مصر دلوقتي وبنفتخر بيه كلنا”.

وقال أحمد سليمان خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: " أنت واخد لاعيبة الزمالك عشان تركنها علي الدكة وتلمع علي حسابها لاعيبة الاهلي الكلام ده مينفعش واحنا مش هنوافق عليه”.

وتابع: “عواد ميلعبش ليه وهو مساهم في بطولتين ونادي تاني تاخد منه أتنين لعيبة في مركز واحد، حسام عبد المجيد يلعب تلت ساعة ليه! وهوا بالارقام وبكل حاجه أفضل مدافع في مصر الان عمر جابر منضمش للمنتخب ليه”.

وأضاف: “لو الموضوع هيمشي بالمجاملات خلاص لعيبة الزمالك لازم نحافظ عليهم وهقدم طلب لمجلس الإدارة بمنع اللعيبة من الإنضمام للمنتخب”.

وأكمل: “أنا هقدم طلب للجنة الكورة في النادي اننا ننظر في إرسال لاعيبتنا للمنتخب الوطني لو دي الطريقة اللي هيدار بيها المنتخب”.

وأضاف: “حصلت قبل كده عصام الحضري اعتذر عن المنتخب سنة كاملة وكان بيلعب في الأهلي وإفريقيا وعادي و كان الأهلي موافق”.

واختتم: “أنا كمان من حقي ابص لمصلحة لاعيبتي .. مش هينفع اللاعيبة تروح المنتخب و ترجع نفسيتها تعبانة بسبب التمييز اللي حصل انا مش هسكت علي اللي حصل ده”.