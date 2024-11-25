حسام البدري: لم ينجح أي لاعب في الأهلي في تعويض رحيل هذا النجم

أشاد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بقدرات وإمكانيات محمد الشامي لاعب المصري البورسعيدي، وصاحب هدف الانتصار في لقاء الزمالك الأخير.

وقال "البدري" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": " محمد الشامي لاعب جيد ويجيد التحركات كما أن قدراته الفنية والبدنية جيدة".

وواصل:"فرص مشاركته مع منتخب مصر ستكون صعبة، خاصة وأن مركزه يوجد به عدة نجوم ومنهم عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه".

وأكمل:"محمد الشامي يستطيع النجاح في أندية بمواصفات معينة، ولكن في الأهلي والزمالك سيجد صعوبة في التألق".

واختتم: "عبد الله السعيد لاعب مميز وتحركاته تُدرس، ولا يوجد لاعب في الأهلي نجح في تعويض رحيله حتى الآن، على الرغم من تواجد لاعبين مميزين مثل محمد مجدي أفشة".