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الرابعة فجراً.. فيفا يعلن موعد إقامة مباراة الأهلي وميامي في كأس العالم للأندية

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الأحد، 08-12-2024 09:51 ص

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد مباراة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي الأمريكي.

 

وأشار فيفا ـ عبر بيان رسمي ـ إلى أن المباراة ستقام في ملعب هارد روك في ميامي يوم 14 يونيو الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، ما يعني إقامتها في الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة الموافق 15 يونيو.

 

وكانت قرعة البطولة أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

 

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

 

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