الرابعة فجراً.. فيفا يعلن موعد إقامة مباراة الأهلي وميامي في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد
مباراة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي الأمريكي.
وأشار فيفا ـ عبر بيان رسمي ـ إلى أن المباراة
ستقام في ملعب هارد روك في ميامي يوم 14 يونيو الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، ما
يعني إقامتها في الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة الموافق 15 يونيو.
وكانت قرعة البطولة أوقعت الأهلي في مجموعة تضم
أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة
الأمريكية البطولة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.