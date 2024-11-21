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من الأهلي.. تعرف على اللاعب المصري الوحيد في التشكيلبة المثالية لأمم أفريقيا

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الخميس، 21-11-2024 08:17 ص

 

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن مشاركة رامي ربيعة في التشكيل المثالي لأمم أفريقيا.

 

وكتب حسن، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” : "رامي ربيعة المصري الوحيد فى التشكيل المثالى لتصفيات أمم أفريقيا".

 

وأشاد الإعلامي خالد الغندور، بأداء رامي ربيعة، مدافع فريق الأهلي ومنتخب مصر، بعد قيادته للقلعة الحمراء للفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”: "تم استبعاد رامي ربيعة من قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، وكان اللاعب مستبعدا تمامًا من حسابات بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وقتها، وقرر ربيعة وقتها خوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة في آخر يوم من سوق الانتقالات".

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