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رهان جديد.. رضا عبدالعال يعلن اعتزال التحليل والإعلام بسبب الزمالك

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رضا عبدالعال
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الخميس، 02-09-2021 09:23 ص

أعلن رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، نيته اعتزال مجال التحليل والظهور الإعلامي، حال حصول الزمالك على بطولة الدوري فى الموسم المقبل مع كارتيرون.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :
باتريس كارتيرون لن يستطيع الحصول على لقب الدوري العام مرة أخرى ، وسيرحل بعد 6 مباريات فقط فى الموسم المقبل، وتوج باللقب هذا الموسم بسبب تراجع نتائج الأهلي و إخفاقه في عدة مباريات نتيجة الإجهاد الشديد للاعبيه نظير المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ، كما أن القدر لعب دوراً كبيراً في تتويج الزمالك ، حيث تعاهد لاعبي الأبيض على تحقيق بطولة للجماهير .
واختتم عبد العال : إذا نجح باتريس كارتيرون في تحقيق لقب الدوري العام الموسم المقبل ، سأعلن إعتزالي التحليل ، وسأبتعد عن الإعلام الرياضي.
وفي سياق متصل أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن العناية الإلهية منحت الزمالك لقب الدوري العام الموسم المنصرم ، من أجل الجمهور الأبيض الذي تحمل الكثير خلال المواسم الماضية .
وأضاف  : باتريس كارتيرون لم يظهر بصماته مع الزمالك ، رغم تتويجه بلقب الدوري العام ، كما أن تراجع نتائج الأهلي و تأثره بضغط المباريات نظراً لارتباطاته الإفريقية .
واختتم عبد العال : الزمالك يحتاج إلى غربلة في الموسم الجديد إذا أراد الحفاظ على لقب الدوري العام ، فلابد من الاستغتاء عن بعض اللاعبين ، مثل محمود عبد الرحيم جنش و إسلام حابر و حمزة المثلوثي و مروان حمدي و غيرهم .
كما رفض عبد العال عودة التونسي حمدي النقاز إلى صفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية  ، كونه هرب من الفريق بشكل مفاجئ ، ولذلك أتعجب من مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع اللاعب و وكيله ، فضلاً عن عدم حاجة الفريق الفنية إلى خدماته .

واختتم عبد العال : عبد الله السعيد لاعب مميز ، وصاحب شخصية قيادية داخل وخارج الملعب ، لكنه يلعب بدون ضغط في فريق بيراميدز ، ولن يظهر بنفس الآداء حال انضمامه إلى الزمالك ، لذلك أرى أن الفريق ليس بحاجة إلى التعاقد مع اللاعب ولا يصلح للقلعة البيضاء .
 

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