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الغندور: «أقسم بالله مصطفى محمد أفضل من رونالدو»

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مصطفى محمد
 
الخميس، 05-11-2020 09:42 م محمد فضل
قال الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، إن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أحد أفضل لاعبي العالم فى ضربات الرأس بعد تألقه في مباراة فريقه بالأمس أمام الرجاء المغربي.
وأضاف الغندور خلال تقديم برنامجه عبر قناة الزمالك: "مع احترامي لـ كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، مصطفى محمد أحد أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس، منذ فترة كبيرة لا نمتلك مثل هذه الموهبة المتواجدة في مهاجم الزمالك الشاب".
وواصل: "مع احترامي لـ بدر بانون الذي انتقل للنادي الأهلي هو أطول من مصطفى مهاجم الزمالك بكثير، وشدد: "أقسم بالله مصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس".
واختتم: "فرجاني ساسي أعطى مكافأة من جيبه الشخصي لـ مصطفى محمد بقيمة 800 دولار".
وفاز الزمالك على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز مصطفى محمد هدفين منهم، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على استاد القاهرة.

 

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