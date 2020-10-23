"الغندور" لـ "القيعي" : "ماتجبش سيرة الزمالك بقناة الأهلى"

الجمعة، 23-10-2020
02:18 م
محمد عبد الحارس
انتقد الإعلامي
خالد الغندور
تصريحات عدلي القيعي
مستشار التسويق في النادي الأهلي بعدما صرح بأن الفريق
الأبيض له مصلحة وراء تأجيل مباراة الرجاء المغربي ليوم 1 نوفمبر المقبل بدلا من غدا
السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وطالب "الغندور"
خلال برنامجه على قناة الزمالك، القيعي
بعدم الحديث عن الزمالك في قناة الأهلي.
وأبدى الغندور
اندهاشه متسائلا "الأهلي سيكون أمامه 14 يوما ليكون جاهزا للنهائي عكس الزمالك
سيكون أمامه أربعة أيام فقط !".
واتخذ الاتحاد الأفريقي قرار بتأجيل لقاء
الزمالك والرجاء الذى كان مقرر لها مساء غد
نظرا لوجود إصابات كثيرة بفيروس كورونا بصفوف الرجاء.