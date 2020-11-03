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حبس لاعب الأهلي في جريمة قتل

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الأهلي
 
الثلاثاء، 03-11-2020 07:09 م محمد فضل
أصدرت محكمة مدينة نصر الجزئية حكما يقضى بالحبس ضد لاعب النادى الأهلي شادي رضوان لمدة عام وكفالة ألف جنيه فى قضية قتل خطأ لسيدة تدعى س . م بالمعاش فى القضية رقم ٢٥٩١٢ لسنة ٢٠٢٠.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ١١ يوليو الماضى حيث قام لاعب النادى الأهلى بدهس السيدة المتوفاة أمام طيبة مول بمدينة نصر بسيارته الخاصة.
 ولاذ شادى رضوان بالفرار من مكان الحادث لكن أهالي المنطقة تمكنوا من الامساك به والتوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وتم فتح محضر وأخذ أقوال لاعب النادى الأهلى.
وذكر تقرير الطب الشرعي أن السيدة الراحلة تعرضت للدهس فى منطقة اليد والقدمين وكسر فى الجمجمة وتوفيت لدى وصولها إلى مستشفى مدينة نصر لجراحات اليوم الواحد.
من جانبه قال صفوت صبيح المحامي بالنقض لورثة السيدة المتوفاة فى تصريحات خاصة لصدى البلد : لاعب الأهلي أدلى بأقواله فى قسم الشرطة وذكر فى طيات المحضر سببا مستفزا للمشاعر الإنسانية حيث قال إن من دهسه بسيارته أحد الحيوانات وليست سيدة.
اضاف : أسرة السيدة الراحلة تتمسك بكافة حقوقها وطالبت بالحق المدني خلال تداول القضية فى ساحات القضاء.

شدد على أنه لن يترك حق السيدة الراحلة متمسكا بوجوبية تطبيق القانون على لاعب النادى الاهلي مشيرا إلى انه لا احد فوق القانون.
 أوضح أن الجلسة انعقدت بهذا الصدد فى محكمة مدينة نصر الجزئية واصدرت حكم الحبس بحق لاعب النادى الأهلى يوم ٧ أكتوبر الماضى بالحبس لمدة عام وكفالة ألف جنيه وتعويض ٣ آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
 

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