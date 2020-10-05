نكتة أبو تريكة تثير غضب جماهير الزمالك .. ونجم الأبيض يرد عليه بتعليق ساخر

الإثنين، 05-10-2020
06:14 ص
أحمد عادل شعبان
أثار تعليق أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة غضب الكثير من جماهير الزمالك
مما دعا البعض للرد عليه.
وخسر نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 6/1 ، وهو ما علق عليه أبو تريكة أثناء الاستوديو التحليلي في "بي إن سبورت" قائلا: هذه النتيجة محببة جدًا بالنسبة لي.
واعتبر مشجعو الزمالك
كلام أبو تريكة بمثابة تذكير لهم بالخسارة 6/1 من الأهلي في المباراة التي أحرز فيها خالد بيبيو سوبر هاتريك.
و رد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك
السابق على أبو تريكة قائلا: جدير بالذكر ان ابو تريكة
محضرش غير ستة واحدة الي كانت في غانا علشان كدة محببة اووي.