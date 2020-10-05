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نكتة أبو تريكة تثير غضب جماهير الزمالك .. ونجم الأبيض يرد عليه بتعليق ساخر

أبو تريكة
نكتة أبو تريكة تثير غضب جماهير الزمالك .. ونجم الأبيض يرد عليه بتعليق ساخر
 
الإثنين، 05-10-2020 06:14 ص أحمد عادل شعبان
أثار تعليق أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة غضب الكثير من جماهير الزمالك مما دعا البعض للرد عليه.

وخسر نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 6/1 ، وهو ما علق عليه أبو تريكة أثناء الاستوديو التحليلي في "بي إن سبورت" قائلا: هذه النتيجة محببة جدًا بالنسبة لي.

واعتبر مشجعو الزمالك كلام أبو تريكة بمثابة تذكير لهم بالخسارة 6/1 من الأهلي في المباراة التي أحرز فيها خالد بيبيو سوبر هاتريك.

و رد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق على أبو تريكة قائلا: جدير بالذكر ان ابو تريكة محضرش غير ستة واحدة الي كانت في غانا علشان كدة محببة اووي.
 

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