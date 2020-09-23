عاجل.. تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة

الأربعاء، 23-09-2020
08:36 م
محمد فضل - متابعات
توج
فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر
للكرة الطائرة على حساب نادي
طلائع الجيش وذلك للمرة ٢١ في تاريخه والثالثة على التوالي.
وفاز
النادي الأهلي على طلائع الجيش في المباراة النهائية بنتيجة ٣/٠ ، جاءت نتيجة الأشواط
: ٢٥/١٧ ، ٢٥/٢٠ ، ٢٥/٢٣
شهدت
المباراة حضور محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي لمؤازرة فريق الطائرة بالنادي.
وكان
فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك قد حقق المركز الثالث في بطولة كأس مصر
بعد الفوز
علي الاتحاد السكندري بنتيجة ٣/١ ليحصل بذلك الفريق علي الميدالية البرونزية .
جدير
بالذكر أن فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي قد حصد كأس مصر
للسيدات أمس على حساب
نادي الصيد.