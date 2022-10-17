الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح.. قاهر السيتي

الإثنين، 17-10-2022
02:55 م
تصدر النجم المصري محمد صلاح
مانشيتات الصحف الإنجليزية اليوم الإثنين، بعد
أن قاد ليفربول
للفوز على مانشيستر سيتي
1-0 ، حيث أحرز هدف الفوز في المباراة.
محمد صلاح
قاهر السيتي نجح فى تسجيل هدف المباراة الوحيد من مجهود فردي
استطاع خلاله ضرب دفاعات المنافس ووضع الكرة فى الشباك.
السوبر محمد صلاح
في دوري
البريميرليغ الانجليزي بعد تسجيله هدف الفوز لفريق ليفربول
فى شباك مانشستر سيتي
وصل الي المساهمة التهديفية رقم 170 .
وتجاوز محمد صلاح
النجم الإنجليزي جيرارد بعدما وصل الى 121 هدفا .
محمد صلاح
نجح في تسجيل 100 هدف بالساق اليسرى في شباك مختلف الفرق
الانجليزية.
ساهم محمد صلاح
نجم فريق ليفربول
في صناعة 49 أسيست.
ويعتبر محمد صلاح
ثاني أفضل هدافي ليفربول
على مر التاريخ و8 أهداف فقط
تفصله على تحطيم الرقم القياسي.