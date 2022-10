كلاسيكو الأرض وليفربول والسيتي.. مواعيد مباريات الأحد الناري

يستعد عشاق الكرة العالمية لجرعة جديدة من الإثارة والتشويق في منافسات اليوم اليوم الأحد 16- 10 - 2022 حيث تقام اليوم العديد من المواجهات النارية بين اقوي فرق القارة الاوروبية ولعل اهمها لقاء ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي هالاند فى الدوري الإنجليزي، بجانب كلاسيكو الكرة الارضية بين ريال مدريد برشلونة فى الدوري الإسباني.وتعد مباراة ليفربول بالنسبة للجماهير المصرية الاهم في المواجهات اليوم حيث سيواجه محمد صلاح عدوه الدود في الدوري الانجليزي حاليا هالاند علي رأس تشكيل مانشستر سيتيوشهدت المواجهات الاخيرة بين مانشستر سيتي و ليفربول مباريات ملحميه منذ قدوم الاسباني بيب جوارديولا مدربا للسيتيزن والالماني يورجن كلوب مدربا للريدز .مواعيد مباريات اليوم الاحد 16-10-2022الدوري الإنجليزيأستون فيلا vs تشيلسي – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premiumليدز يونايتد vs آرسنال – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 3 HD Premiumمانشستر يونايتد vs نيوكاسل يونايتد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premiumساوثهامتون vs وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا ليفربول vs مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premiumالدوري الإسبانيسيلتا فيجو vs ريال سوسييداد – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1ريال مدريد vs برشلونة – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1إسبانيول vs بلد الوليد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1ريال بيتيس vs ألميريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1الدوري الإيطاليانتر ميلان vs ساليرنيتانا – الساعة 12:30 ظهرالاتسيو vs أودينيزي – الساعة 3 عصراسبيزيا vs كريمونيزي – الساعة 3 عصرانابولي vs بولونيا – الساعة 6 مساءهيلاس فيرونا vs ميلان – الساعة 8:45 مساءالدوري الألمانيكولن vs أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرايونيون برلين vs بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports HD 6بايرن ميونخ vs فرايبورج – الساعة 7:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 3الدوري الفرنسيتولوز vs أنجيه – الساعة 1 ظهراأوكسير vs نيس – الساعة 3 عصرانانت vs ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرارين vs ليون – الساعة 3 عصراتروا vs اجاكسيو – الساعة 3 عصراموناكو vs كليرمون فوت 63 – الساعة 5 مساءباريس سان جيرمان vs مارسيليا – الساعة 8:45 مساءالدوري التركيإسطنبول باشاك شهير vs اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرابشكتاش vs طرابزون سبور – الساعة 7 مساءدوري السعوديالنصر vs الفيحاء – الساعة 4:45 مساء - قناة 1 sscالباطن vs أبها – الساعة 4:45 مساء - قناة 2 sscالاتفاق vs التعاون – الساعة 7:30 مساء - قناة 2 sscالعدالة vs ضمك – الساعة 7:30 مساء - قناة 3 sscالاتحاد vs الوحدة – الساعة 7:30 مساء - قناة 1 ssc