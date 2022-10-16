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كلاسيكو الأرض وليفربول والسيتي.. مواعيد مباريات الأحد الناري

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صلاح وهالاند
Native
Teads
الأحد، 16-10-2022 09:44 ص


يستعد عشاق الكرة العالمية لجرعة جديدة من الإثارة والتشويق في منافسات اليوم اليوم الأحد 16- 10 - 2022  حيث تقام اليوم العديد من المواجهات النارية بين اقوي فرق القارة الاوروبية ولعل اهمها لقاء ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي هالاند فى الدوري الإنجليزي، بجانب كلاسيكو الكرة الارضية بين ريال مدريد و برشلونة فى الدوري الإسباني.

وتعد مباراة ليفربول بالنسبة للجماهير المصرية الاهم في المواجهات اليوم حيث سيواجه محمد صلاح عدوه الدود في الدوري الانجليزي حاليا هالاند علي رأس تشكيل مانشستر سيتي

وشهدت المواجهات الاخيرة بين مانشستر سيتي وليفربول مباريات ملحميه منذ قدوم الاسباني بيب جوارديولا مدربا للسيتيزن والالماني يورجن كلوب مدربا للريدز .

مواعيد مباريات اليوم الاحد 16-10-2022
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا vs تشيلسي – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد  vs آرسنال – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 3 HD Premium                   

مانشستر يونايتد  vs نيوكاسل يونايتد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium         

ساوثهامتون  vs وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا               

ليفربول vs مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

 الدوري الإسباني
سيلتا فيجو vs ريال سوسييداد – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs برشلونة – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول vs بلد الوليد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs ألميريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1



الدوري الإيطالي 
انتر ميلان vs ساليرنيتانا – الساعة 12:30 ظهرا             

لاتسيو vs أودينيزي – الساعة 3 عصرا               

سبيزيا vs كريمونيزي – الساعة 3 عصرا           

نابولي vs بولونيا – الساعة 6 مساء             

هيلاس فيرونا vs  ميلان – الساعة 8:45 مساء   




 الدوري الألماني
كولن  vs أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا       

يونيون برلين  vs بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports HD 6

بايرن ميونخ vs فرايبورج – الساعة 7:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 3 



 الدوري الفرنسي 
تولوز vs أنجيه – الساعة 1 ظهرا     

أوكسير vs  نيس – الساعة 3 عصرا           

نانت  vs  ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا                       

رين  vs ليون – الساعة 3 عصرا                         

تروا   vs اجاكسيو – الساعة 3 عصرا                             

موناكو vs كليرمون فوت 63     – الساعة 5 مساء                     

باريس سان جيرمان vs مارسيليا – الساعة 8:45 مساء 



 الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير vs  اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا             

بشكتاش vs طرابزون سبور – الساعة 7 مساء



دوري  السعودي
النصر vs  الفيحاء – الساعة 4:45 مساء - قناة 1 ssc

الباطن vs أبها – الساعة 4:45 مساء - قناة  2 ssc

الاتفاق vs التعاون – الساعة 7:30 مساء - قناة  2 ssc       

العدالة  vs ضمك – الساعة 7:30 مساء - قناة  3 ssc                 

الاتحاد vs الوحدة – الساعة 7:30 مساء - قناة  1 ssc
 

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