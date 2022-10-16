صورة زوجة صلاح وسط زوجات لاعبي ليفربول تثير الجدل بسبب ما فعلته؟

الأحد، 16-10-2022
09:58 ص
أثارت
"ماغي صادق" زوجة النجم محمد صلاح
لاعب نادي ليفربول
الإنجليزي والمنتخب الوطني، الجدل بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، بعدما ظهرت في صورة وهي تتناول العشاء مع بعض زوجات وشريكات حياة لاعبي
النادي.
وحظيت
الصورة بإعجاب وإشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت زوجة صلاح
تجلس على
طاولة العشاء محتشمة مرتدية حجابها ولم تعر الكاميرا أي انتباه، بين عدد من زوجات
وأصدقاء لاعبي ليفربول
.
الصورة
نشرتها صديقة اللاعب الكولومبي لنادي ليفربول
، لويز دياز، عبر صفحتها الموثقة على
"إنستغرام" على خاصية "القصص"، كما أعادت زوجة الحارس البرازيلي
أليسون بيكر، نشر الصورة على حسابها على الموقع نفسه.