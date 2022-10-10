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بعد آداء مخيف للآمال.. كلوب يعكشف سبب الاستغناء عن «صلاح» أمام أرسنال

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صلاح
Native
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الإثنين، 10-10-2022 10:02 ص


كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب خروج محمد صلاح، في مباراة الريدز أمام أرسنال التي جمعت بينهما أمس الأحد، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخسر فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، من أرسنال، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر محمد صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني والمباراة ودخل بدلاً منه فابينو.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورت” : “الهدف المبكر كان عكس كل ما أردناه، كان أسوأ شيء يمكن أن يحدث، كان يجب أن ندافع بشكل أفضل، لقد استحقينا التعادل 1-1 في الشوط الأول كان الأفضل لنا، لكننا تعرضنا لهجمات مرتدة، كان علينا القيام بالأشياء الجيدة مرة أخرى وهذا ما لم نفعله في الشوط الثاني”.
وأضاف: “لن ننافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم”.
وعن سبب تغيير صلاح، اختتم: “شعرت أنه علينا الدفاع بمستوى أعلى، صلاح قام بعمل كبير دفاعيًا لكن أردنا الدفاع بشكل أكبر لذلك أقحمنا فابينيو ورغم ذلك التغيير أردنا الفوز بالطبع”.
 

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