لوفرين يوجه رسالة لمنتقدي صلاح: أيها الكارهون استمروا

الخميس، 13-10-2022
11:15 ص
علق الكرواتي ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول
السابق، ولاعب زينت بطرسبرج
الروسي الحالي، على تسجيل النجم المصري محمد صلاح
، نجم الريدز، هاتريك في شباك
جلاسكو رينجرز، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة
الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كتب لوفرين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي
“تويتر”:" 15 دقيقة من اللعب كانت
كافية لتسجيل،أيها الكارهون فقط استمروا، العكس سيحدث".
وشارك محمد صلاح
بديلا، في فوز ليفربول
الكاسح على جلاسكو رينجرز
الأسكتلندي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ايبروكس ستاديوم.
أهداف المباراة:
افتتح سكوت أرفليد التسجيل مبكرا لفريق جلاسكو رينجرز في الدقيقة 17، ثم
جاء الرد سريعا من ليفربول
بتسجيل التعادل في الدقيقة 24، ثم عاد النجم البرازيلي
لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وعزز ليفربول
تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 66 أحرزه داروين نونيز.
ودخل محمد صلاح
بديلا في الدقيقة 68، خلفا لـ داروين نونيز، ليسجل النجم
المصري 3 أهداف متتالية في الدقائق ( 76 و 80 و 81).
واختتم هارفي أليوت أهداف ليفربول
بتسجيل السابع في الدقيقة 87 من زمن
المباراة.