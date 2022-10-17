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كلوب يعلق على لقطة تبديل «صلاح»: لم تكن هذه هي الخطة

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صلاح
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الإثنين، 17-10-2022 09:59 ص

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على لقطة استبدال محمد صلاح لاعب الفريق في مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي، بهدف نظيف سجله النجم المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قريبا من الخروج من ملعب المباراة قبل دقائق من إحراز هدفه، بعدما ألغى مدرب فريقه كلوب القرار الذي جاء بالخطأ، ليكمل النجم المصري المباراة ويسجل هدف التقدم.

وقال كلوب عن هذه اللقطة: "لا، لم يكن من المفترض أن يغادر محمد صلاح، أردت التحدث إليه، لم أكن أعرف الرقم الذي ظهر، لم تكن هذه هي الخطة".

واختتم المدرب الألماني حديثه معلقاً على الطرد الذي تلقاه: "في النهاية، ربما استحق الطرد، لكن لا يمكنك الحصول على هذا الوضع، إنه أوضح خطأ رأيته على الإطلاق أمام مساعد الحكم ولم يقم بالإشارة إليه، الأمر كان واضحاً".
 

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