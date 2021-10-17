الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

وقف قيد «شيكابالا» بعد 30 يومًا .. ماذا حدث؟

agadir_887787878
شيكابالا
Native
الأحد، 17-10-2021 10:27 ص

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن محكمة كاس تغرم الزمالك مليون دولار لصالح سبورتنج لشبونة، وتمهله 30 يوما قبل فرض عقوبة جديدة من وقف القيد.
وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن محكمة كاس أصدرت قرار نهائي لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بتغريم الزمالك مبلغ مليون دولار في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا.
وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.
 

إقرأ ايضا

20201228212146338

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

1047337929_0_0_3026_1639_1000x541_80_0_0_e7d45c6c80014be8b4652683d8c77ae4

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

20191217090826826

جهاد جريشة يكشف سبب اعتزاله التحكيم مُبكرًا

أخبار متعلقة

l202110171634421976

شاهد.. حازم إمام يورط الزمالك بعد مشاجرة عنيفة مع زملائه في كينيا

epa_soccer_2021-04_2021-04-18_2021-04-18-09144333_epa

قانون رياضي جديد بسبب تصرفات «شيكابالا» الغير أخلاقية

5c20dbda32

الزمالك يصدم جماهيره بشأن مبلغ غرامات الفيفا الموقعة على النادي

img.kooora

شوبير يفاجئ الجميع: استبعاد نجم الزمالك من منتخب مصر

img.kooora

شيكابالا يثير الجدل بتغريدة مفاجئة مع فنانة شهيرة

253328

الزمالك يصعد ضد اتحاد الكرة: شيكابالا لم يخطيء