الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أزمة مالية تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادًا للطوارئ.. ماذا يحدث؟

رئيس لبنان يكشف آخر تطورات الأزمة مع السعودية

ظهور شكل مذهل في سماء السعودية

قرار عاجل من المحكمة بشأن ورثة حسني مبارك

«ملكش دعوة بزوجة هذا المدرب»..عدلي القيعي يهدد خالد الغندور بكشف فضيحة

إصابة 10 جنود مصريين برصاص الحرس الرئاسي في «بانغي»

الاتحاد الدولي: محمد شريف يتفوق على صلاح في أفضل هدافي العالم

وفاة بطلة «عروس اسطنبول» متأثرة بالسرطان

أبرزهم نجما الأهلي والزمالك.. استبعاد 5 لاعبين جُدد من قائمة المنتخب

ADS
 

أبرزهم نجما الأهلي والزمالك.. استبعاد 5 لاعبين جُدد من قائمة المنتخب

138-145524-curse-queiroz-egyptian-national-team_700x400
كيروش
Native
الثلاثاء، 02-11-2021 10:36 ص

قرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد عدد من اللاعبين الذين تواجدوا ضمن قائمة المنتخب فى المعسكر الأخير لمواجهتى ليبيا فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
 ويستعد كيروش إلى إعلان قائمة منتخب مصر 6 نوفمبر الجاري استعدادا للدخول فى معسكر مغلق 7نوفمبر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم .
 ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الذين استقر كيروش على استبعادهم من المنتخب ، باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى بعد تراجع مستواه مع فريقه بشكل ملحوظ خلال الجولتين الماضيتين من مسابقة الدوري الممتاز ، وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد توفيق لاعب بيراميدز نتيجة عدم مشاركته مع فريق بشكل منتظم ، بالإضافة إلى استبعاد ياسر إبراهيم مدافع الأهلى ، ويفكر كيروش أيضا بقوة فى استبعاد مصطفى فتحى الجناح الهجومى للزمالك وأيضا يدرس كيروش استبعاد محمد بسام حارس الطلائع من معسكر المنتخب المقبل مع ضم حارس جديد بجانب كلا من محمد الشناوى ومحمد أبو حبل ومحمد صبحى .
واستقر كيروش بشكل نهائى على عدم إعلان أسماء المحترفين كما هو كان المعتاد فى الفترة الماضية وتقرر إعلان اللاعبين المحترفين مع القائمة الكاملة ، وشهدت الساعات الماضية إرسال جهاز المنتخب قائمة المحترفين سريا إلى اتحاد الكرة من أجل مخاطبة أنديتهم للانضمام إلى المعسكر المقبل وذلك وفقا لأجندة الاتحاد الدولى " فيفا ".
 

إقرأ ايضا

100-134217-mo-salah-liverpool-talks-deadline_700x400

أزمة مالية تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

Capture

«ملكش دعوة بزوجة هذا المدرب»..عدلي القيعي يهدد خالد الغندور بكشف فضيحة

محمد-شريف-ومحمد-صلاح-1630006552-0

الاتحاد الدولي: محمد شريف يتفوق على صلاح في أفضل هدافي العالم

أخبار متعلقة

163-145915-alahly-salah-mohsen-zamalek_700x400

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن «الشناوي»

195854

أحمد حسن: موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد استعدادًا للرحيل

694350_0

سيد معوض متحدثًا عن رحيل «موسيماني».. ماذا قال؟

16227378401591275864

شوبير يفتح النار على موسيماني: انسى اللى زوجتك بتعمله

agadir_887787878

وقف قيد «شيكابالا» بعد 30 يومًا .. ماذا حدث؟

l202110171634421976

شاهد.. حازم إمام يورط الزمالك بعد مشاجرة عنيفة مع زملائه في كينيا