أبرزهم نجما الأهلي والزمالك.. استبعاد 5 لاعبين جُدد من قائمة المنتخب

كيروش

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قرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد عدد من اللاعبين الذين تواجدوا ضمن قائمة المنتخب فى المعسكر الأخير لمواجهتى ليبيا فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويستعد كيروش إلى إعلان قائمة منتخب مصر 6 نوفمبر الجاري استعدادا للدخول فى معسكر مغلق 7نوفمبر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم .

ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الذين استقر كيروش على استبعادهم من المنتخب ، باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى بعد تراجع مستواه مع فريقه بشكل ملحوظ خلال الجولتين الماضيتين من مسابقة الدوري الممتاز ، وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد توفيق لاعب بيراميدز نتيجة عدم مشاركته مع فريق بشكل منتظم ، بالإضافة إلى استبعاد ياسر إبراهيم مدافع الأهلى ، ويفكر كيروش أيضا بقوة فى استبعاد مصطفى فتحى الجناح الهجومى للزمالك وأيضا يدرس كيروش استبعاد محمد بسام حارس الطلائع من معسكر المنتخب المقبل مع ضم حارس جديد بجانب كلا من محمد الشناوى ومحمد أبو حبل ومحمد صبحى .

واستقر كيروش بشكل نهائى على عدم إعلان أسماء المحترفين كما هو كان المعتاد فى الفترة الماضية وتقرر إعلان اللاعبين المحترفين مع القائمة الكاملة ، وشهدت الساعات الماضية إرسال جهاز المنتخب قائمة المحترفين سريا إلى اتحاد الكرة من أجل مخاطبة أنديتهم للانضمام إلى المعسكر المقبل وذلك وفقا لأجندة الاتحاد الدولى " فيفا ".