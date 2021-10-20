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قرار بإلغاء عقوبة شيكابالا.. تعرف على السبب

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شيكابالا
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الأربعاء، 20-10-2021 11:26 ص

قرر مركز التسوية والتحكيم إلغاء عقوبة اتحاد الكرة ضد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
ويرجع قرار إلغاء العقوبة إلى عدم خضوع اللاعب أي تحقيق من جانب اتحاد الكرة قبل صدور القرار الخاص بإيقافه وهو ما يتنافي مع اللوائح والقوانين .
وكان اتحاد الكرة أعلن إيقاف شيكابالا، لمدة ٨ مباريات بجانب تغريمه ٥٠٠ ألف جنيه علي خلفية دخوله في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة علي هامش احتفال الزمالك بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.
ورفض الزمالك وشيكابالا ، العقوبة وهددا باللجوء للفيفا، مع بدء الإجراءات التصعيدية من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، الذي قرر إيقاف العقوبة.


 

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