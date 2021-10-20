قرار بإلغاء عقوبة شيكابالا.. تعرف على السبب

الأربعاء، 20-10-2021
11:26 ص
قرر مركز التسوية والتحكيم إلغاء عقوبة اتحاد الكرة
ضد محمود
عبد الرازق شيكابالا
، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
.
ويرجع قرار إلغاء العقوبة إلى عدم خضوع اللاعب أي تحقيق من
جانب اتحاد الكرة
قبل صدور القرار الخاص بإيقافه وهو ما يتنافي مع اللوائح والقوانين
.
وكان اتحاد الكرة
أعلن إيقاف شيكابالا
، لمدة ٨ مباريات بجانب
تغريمه ٥٠٠ ألف جنيه علي خلفية دخوله في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة
علي هامش احتفال الزمالك
بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.
ورفض الزمالك
وشيكابالا
، العقوبة وهددا باللجوء للفيفا،
مع بدء الإجراءات التصعيدية من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، الذي قرر
إيقاف العقوبة.