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فرج عامر يكشف أضعف خطوط الوداد المغربي من داخل المعسكر

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فرج عامر
Native
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الإثنين، 30-05-2022 03:11 م


علق فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، علي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء اليوم في التاسعة مساءً.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من داخل معسكر #الوداد_المغربي... اضعف خطوط #الوداد الدفاع وحراسة المرمي #ريمونتادا_افريقيا #الحادية_عشر_يا_اهلي #الاهلى_الوداد”.
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية مساء اليوم عندما يلعب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة .

ويواجه الأهلي نظيره الوداد للمرة الثانية في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة 2017، التي تُوج فيها الفريق المغربي بالبطولة، فيما التقى الفريقان في 10 مناسبات قبل قمة اليوم ؛ وسط تفوق واضح لبطل أفريقيا الذي فاز في 4 مناسبات وخسر في مناسبتين وتعادل في 4 مباريات.

 

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