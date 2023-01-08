رد ناري من أحمد فتوح على مرتضى منصور

عرض الإعلامي هاني حتحوت، تصريحات أحمد فتوح نجم نادي الزمالك
بعد الهجوم عليه من قبل رئيس النادي بعد التعادل مع فريق الداخلية ضمن منافسات بطولة
الدوري الممتاز .
وقال هاني حتحوت خلال برنامجه الماتش المذاع عبر فضائية صدي
البلد: تواصلنا مع أحمد فتوح بعد الهجوم من رئيس نادي الزمالك وقال “أعشق نادي الزمالك
وتحملت الكثير من أجله”.
وأضاف فتوح للماتش: لم أثر أي أزمات في ظل الظروف الصعبة
التي يعيشها النادي عشقا في الكيان.
وتابع فتوح: عقدي مع الزمالك مازال مستمرا ولم أهدد باللعب
للنادي الأهلي مثلما تردد ومستعد لعمل أي شئ من أجل الزمالك.
واختتم أحمد فتوح تصريحاته لـ برنامج الماتش: يوجد أشخاص
يحاولون تشويه صورتي ولا أعلم السبب.
كان رئيس الزمالك أصدر بيان ضد فتوح وعبد الله جمعة كالاتي:
قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور عدم الاشتراك
في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي
المنافس في البطولة.
وفي نفس الوقت قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع
اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.
كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي
دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل
خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي
والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .
وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة
التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة
الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بعد
الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة.