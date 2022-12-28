بالأسماء.. 6 صفقات نارية جديدة في الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقاته الشتوية، بعد عودة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” على قناة “etc”: “هناك 3 صفقات أجنبية للنادي الأهلي بينهم محمد الضاوي كريستو، تم الانتهاء منها رسميًا، منهم جناحان ومهاجم، وهناك 3 لاعبين مصريين ظهير أيمن وظهير أيسر، ولاعب وسط”.

وأضاف: ""في مركز الظهير الأيمن لن يخرج من المرشحين خالد عبدالفتاح لاعب سموحة وهشام صلاح لاعب الاتحاد، وعبدالرحمن زولا لاعب طلائع الجيش، وهناك مفاجآت في مركز الظهير الأيسر، حيث بزغ اسم محمد شكري من جديد وسيعود بنسبة 90% إلى الفريق في يناير".

واختتم: “اللاعب الأقرب للنادي الأهلي هو مروان عطية لاعب الاتحاد، فهو مرشح بقوة، والأهلي سيُعلن عن هذه الصفقات بعد أيام”.