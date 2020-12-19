السبت 19 ديسمبر 2020
توقيت مصر 18:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الحضري" يبدي سعادة كبيرة بالعند في "شوبير" بسبب هذا الأمر

بيان عاجل من نقابة الموسيقيين بشأن صحة محمد منير

أول قرار من المحكمة في قضية «تطبيع» محمد رمضان

اشتعال الأزمة.. كلوب يعاقب صلاح أمام الجميع بسبب تصريحاته

عمار : وزارة الثقافة لم تدعمنى و مهرجان أوسكار إيجيبت من تمويلى الخاص

المشدد 15 عامًا للمخرج عمرو فاروق.. تعرف على جريمته

بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

محمد صلاح يهاجم كلوب: تسبب في إحباطي

أزمة جديدة في الزمالك بعد صدمة «الكلية الحربية»

نجم الزمالك يعلن إصابته بكورونا

ADS
 

"الحضري" يبدي سعادة كبيرة بالعند في "شوبير" بسبب هذا الأمر

received_810022356518863
الحضري
 
السبت، 19-12-2020 06:11 م



أبدى عصام الحضري نجم حراسة الكرة المصرية سابقًا، عن سعادته بتعيين أحمد مجاهد، رئيسًا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم من "فيفا".

وكتب عبر حسابه على تويتر أنه سعيد بالقارا عندًا في أحد الأشخاص، في حين فسر متابعون أنه يقصد الإعلامي أحمد شوبير.

ولم ينف الحضري صحة هذه الاستنتاجات، ولكنه وضع علامة إعجاب على أحدها في إشارة إلا أن المقصود "شوبير" حقيقة.

وقال في تغريدته "الف مليون مبروك كابتن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الجديد،.. وبالعند في واحد مابيحبوش"
 

إقرأ ايضا

image

اشتعال الأزمة.. كلوب يعاقب صلاح أمام الجميع بسبب تصريحاته

received_742947273269127

بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

2019082005020323383b8047-8fc2-45eb-9d58-1e5edd398128-2572

محمد صلاح يهاجم كلوب: تسبب في إحباطي

أخبار متعلقة

شوبير

هاشتاج مسيء لـ شوبير يتصدر تويتر بعد تغريدته عن "اللجنة الملاكي"

720177141826

"الحضري" يشتري ناديًا في دولة خليجية ويحقق معه مفاجأة

16227378401591275864

شوبير سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب

16227378401591275864

شوبير يكشف صعوبة ضم أسامة جلال للأهلى

شوبير

شوبير: عندي خبر هيزعل جماهير نادي الزمالك .. بس لازم أقوله

احمد-شوبير

شوبير يكشف مفاجأة عن المهاجم الجديد الذي سيشتريه الأهلي .. وموعد حضوره