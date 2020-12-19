"الحضري" يبدي سعادة كبيرة بالعند في "شوبير" بسبب هذا الأمر

السبت، 19-12-2020
06:11 م
أبدى عصام الحضري نجم حراسة الكرة المصرية سابقًا، عن سعادته بتعيين أحمد مجاهد، رئيسًا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم من "فيفا".
وكتب عبر حسابه على تويتر أنه سعيد بالقارا عندًا في أحد الأشخاص، في حين فسر متابعون أنه يقصد الإعلامي أحمد شوبير
.
ولم ينف الحضري صحة هذه الاستنتاجات، ولكنه وضع علامة إعجاب على أحدها في إشارة إلا أن المقصود "شوبير
" حقيقة.
وقال في تغريدته "الف مليون مبروك كابتن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الجديد،.. وبالعند في واحد مابيحبوش"