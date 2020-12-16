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شوبير يكشف صعوبة ضم أسامة جلال للأهلى

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شوبير
 
الأربعاء، 16-12-2020 12:37 م أمير سعد


كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن  صعوبة انتقال أسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الأوليمبى لصفوف النادى الأهلى الشتاء المقبل.
وأضاف شوبير خلال برنامجه الإذاعى، "أسامة جلال مدافع موهوب وينتظره مستقبل كبير والأهلى عايز يتعاقد معاه بس للأسف وجود 6 مدافعين فى الفريق بات يصعب من فكرة التعاقد معه
وواصل "ويشارك لاعبان فقط ويجلس أربعة بدلاء لهم بجانب تألق المغربى بدر بانون الوافد الجديد من الرجاء المغربى جعل الأهلى يغلق ملف التفكير فى التعاقد مع مدافعين جدد".
ويضيف شوبير "موسيمانى مبسوط بمحمد شريف وشايف إن صلاح محسن موهبة لكن محتاج تظبيط طريقة لعبه وهو ما قرر فعله مع اللاعب خلال الفترة المقبلة".

 

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